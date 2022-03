HEA! Himmelje mei Tonny & Tine yn Easterlittens

Tegearre poetst it stel al 58 jier it sulver. "Mei in wollen doek, dat wurket it bêste", seit Tonny. En al it diggelguod moat út de kast. Tine himmelet en stoffet, Tonny set de houten kasten yn de polish. Se hawwe in strak skema. "As we stevich trochhimmelje, dan binne we rom foar de Peaske klear", fertelt Tine.