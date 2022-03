NHL Stenden makket kâns op priis fan 1,2 miljoen; "Mail wel drie keer gelezen"

Twa konkrete oplossings kin De Bruin no al neame. In groep studinten hat de Stichting Leergeld bot holpen en in grut ynkassoburo wurket mei de studinten gear sadat se minsken mei skulden better berikke kinne. It is better te foarkommen dat minsken yn de skulden komme as dat der ien oan de doar komt om guod yn beslach te nimmen, seit De Bruin.

"In moaie ympuls"

Der binne trije prizen: ien fan 5 ton, ien fan 8 ton en de haadpriis fan 1,2 miljoen. As NHL Stenden in priis kriget, is dat in moaie ympuls, seit De Bruin. Se kin har foarstelle dat it jild ynset wurdt op de eigen hegeskoalle of dat dêrmei ek oare hegeskoallen fierder holpen wurde, ek yn oare lannen. Op 12 maaie is de útslach bekend,