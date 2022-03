Ald-stazjêr fertocht fan sededelikt op Drachtster basisskoalle

Twa learlingen fan de skoalle soene slachtoffer wêze fan it sededelikt. De plysje wol net sizze oft der mooglik mear bern by belutsen binne. Ek oer it tiidsbestek docht de plysje gjin útspraken. De man wie oant ein jannewaris aktyf op de skoalle.

Ynformaasjebrief

De skoalle is 'overvallen en geschokt' troch it nijs, seit in wurdfierder. Der is in ynformaasjebrief ferstjoerd nei de âlden.

"We zijn heel zorgvuldig in het aannemen van onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers en niemand had dan ook verwacht dat zoiets kon gebeuren. Dat maakt dat dit bericht ook ons zo enorm overvalt en raakt", is te lêzen yn dy brief.

Undersyk

De plysje is in strafrjochtlik ûndersyk start. De fertochte wurdt dizze wike troch de plysje heard.

Der wurde de kommende dagen ferskate ynrinmominten organisearre foar âlden. Dêr binne ek minsken fan Slachtofferhulp by oanwêzich.