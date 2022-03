Earste ljipaaien yn Hearrenfean en Eaststellingwerf fûn

Rinze is gjin ûnbekende yn de striid om de fynst fan it earste ljipaai. Alle jierren meldt er syn fynsten by it Bûn fan Fryske Fûgelwachten dat it aaisykjen koördinearret. Rinze hie earst in ljippestel op it each op in stik lân, mar hy fûn it earste ljipaai op it lân dêrnjonken.

