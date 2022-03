Súdwest set in stimboat yn: "Wy ûntfange de minsken mei in soad egards"

Foarsitter Gerrit Schot fan it stimburo fynt it 'hartstikke leuk' om der foar de minsken te wêzen. "En om in bytsje mei te helpen oan de demokrasy yn it lân. In unyk barren: de stimboat." Dat fynt ek frijwilliger Robert de Jong: "De sinne skynt noflik op de rêch, dus it is in moaie dei om hjir te stimmen. Wy hoopje op in soad Hegemers.

'Mei in soad egards'

Ek Sietse de Witte sit op de boat en docht syn bêst om der wat spesjaals fan de meitsjen: "Wy meitsje der hjoed in hiele moaie dei fan. Wy ûntfange de minsken mei in soad egards. It moat leuk wêze, want minsken moatte stimme."