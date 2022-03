Gemeente teloarsteld oer ferkeap fêstiging MCL-Harns; ek belangryk foar regio

It MCL hopet it gebou de kommende tiid te ferkeapjen en sil dan in part hiere. Dat betsjut dat in diel fan it gebou leech komt te stean. "Teleurstellend en als gemeente zijn we hier niet blij mee", seit Eric de Groot yn reaksje op it nijs. Hy is wethâlder yn Harns.

Situaasje ek om te draaien

"Het is een keuze van het MCL om de zorg te concentreren in Leeuwarden, dat hebben ze eerder gedaan en doen ze nu weer." Trochdat in part leech komt, wurdt de lokaasje te djoer, seit it MCL mar neffens de wethâlder kinst it ek omdraaie. "Je kunt er ook voor kiezen om meer zorg te leveren en zo de bezettingsgraad te verhogen, dan is het misschien meer kostendekkend."