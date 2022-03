Fries út Lviv tydlik werom yn Fryslân: "Op guon lûden bist no ekstra fokust"

Nammensma is no yn Fryslân om in skoalle en wenplak te regele foar syn bern en frou. Hy hopet nije wike tiisdei werom te fleanen nei Lviv. Alteast, as de hjoeddeiske situaasje net slimmer wurdt. De ûndernimmer tinkt dat 'syn' stêd net mear itselde is:

"Lviv wie echt in stêd dy 't opbloeide. Benammen yn de lêste fiif, seis jier. Doe fêstigen har dêr in soad bedriuwen. In hiel soad IT-spesjalisten en Europeeske bedriuwen dy't har dêr fêstigje, omdat minsken goed fan kennis binne en dat it salaris prima wie."

"Dy minsken binne no wol nei Poalen oan it sjen. It lân sels giet troch de oarloch miskien wol 15 jier werom yn de tiid, Lviv sels op syn minst 5 jier. De hiele sjarme dy't der wie, is no ferdwûn. Dat komt net gau werom."