Nij fjild mei seewier by It Gryn ynsiedde; belangryk foar bioferskaat

"Met een kitspuit zaaien de wetenschappers en vrijwilligers dat zaad in", leit Raven Cammenga fan Rijkswaterstaat út. Op in pear plakken yn de Waadsee komt it seewier noch wol foar. "Dat is in kleine aantallen, maar we willen het graag in grotere aantallen terugbrengen."

It seewier is om ferskate redenen ferdwûn, ûnder oare troch de Ofslútdyk, in wiersykte en mindere wetterkwaliteit. "Die is gelukkig wel weer stukken beter geworden."

Bioferskaat

Seewier is belangryk foar de Waadsee. "Het heeft vele ecologische functies. Je kunt het zien als een kustecosysteem net als koraalriffen, oesterbanken en kwelders. Het herbergt heel veel biodiversiteit."

It falt net ta om seewier werom te krijen, der wurdt al jierrenlang oan wurke. By It Gryn slacht it wol oan en dêr komt no ek dit nije stik by. Fjouwer jier lyn is dêr seewier siedde en dat giet goed. "Er is daar al sprake van natuurlijke uitbreiding, maar ecosysteemherstel kost meerdere jaren."