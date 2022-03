Proef mei stienmurdbehear soarget foar mear greidefûgelpykjes

Dêr hâldt in stienmurd neffens Hoogland net sa fan. "It bist is behoarlik stressgefoelich. Hy hâldt ek fan syn plak, dêr't er is. Om him dêr fuort te heljen en earne oars wer út te setten, is foar de stienmurd net in noflik gefoel."

As it net slagget om se op in oar plak út te setten, wurde se deamakke.

Koers

De proeven en de ûndersyksresultaten fan de ôfrûne jierren wurde brûkt om te bepalen hoe't it fierder moat mei it stienmurdbehear. Provinsjale Steaten wurde dêr yn 'e hjerst fan dit jier fan op 'e hichte steld. De bedoeling is om it petear mei it Ryk en Europa oan te gean oer wat der mei de stienmurd dien wurde moat, seit Hoogland.