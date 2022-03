Opfang Oekraynske flechtlingen thús falt swier; nei krisisopfang brocht

De 30 minsken dy't nei It Hearrenfean brocht binne, sitte yntusken yn Hotel Appelscha. Se hoegden net yn de sporthal te bliuwen. "En dat is krekt de bedoeling fan de krisisopfang. Om se sa mooglik nei in plak te bringen dêr't de flechtlingen langer bliuwe kinne", fertelt Van der Horst.

Bykomme en registrearje

De sporthal is bedoeld om efkes by te kommen fan de flecht, foar registraasje en foar in medyske kontrôle. Mochten de flechtlingen let op de jûn oankomme op It Hearrenfean, dan steane der fjildbêden klear. Yn de Hoekstra-hal is plak foar 200 flechtlingen. Foar bern is in hoekje mei boartersguod, foar húsdieren is in spesjaal hoekje.