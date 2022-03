LIVEBLOG: Gesellige boel op de stimburo's | Op Skier al opkomst fan 64 persint

Ald-kampagnelieder fan it CDA Jack de Vries fynt dat de partijen troch de oarloch yn Oekraïne mei de hânrem derop kampanje fierd hawwe foar de gemeenteriedsferkiezingen. "Normaal wolst wat kreatyfs of ludyks dwaan, mar dat kin no net. Der is ek net in soad omtinken foar de gemeenteriedsferkiezingen."

Neffens De Vries binne posters noch hieltyd wichtich. "In soad minsken witte net iens dat der ferkiezings binne. Troch de posters wurde se dêr no wol op wiisd." As partijen jongeren berikke wolle, dan moatte se net ynsette op posters: "Dan moatst echt op social media wêze."