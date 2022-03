Froulju LDODK soargje foar wichtige winst yn noardlike kuorbalderby

DOS'46 wie folle better as LDODK yn de begjinfaze. De ploech út Nijeveen spile mei passy en rûn al fluch út nei 6-0. Nei it minne begjin kaam LDODK wol wat better yn de wedstriid. Nei rom acht minuten makke André Zwart de earste Fryske goal. Fia 8-1 waard de ynhelrace ynset. Nei twa goals fan Femke Faber kamen De Gordyksters werom oant 9-7.

By it skoft wie it 11-8. LDODK moast dus yn de efterfolging.