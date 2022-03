Harkemase Boys wit ferlies yn blessueretiid foar te kommen

It begjin fan de wedstriid wie spektakulêr. Nei twa minuten kamen de Harkiten op foarsprong troch in doelpunt fan Berwout Beimers. Dy stân bleaun lykwols net lang stean. Matthijs van Nispen makke yn de tsiende minút lyk: 1-1.

2-2 by it skoft

Nei 27 minuten kaam DOVO op foarsprong. Lion Kalentjev skoarde de 2-1 nei't syn ynset fan rjochting feroare waard. Krekt foar it skoft kamen de Boys wer op likense hichte: Henny Bouius wie de doelpuntemakker.

Yn de twadde helte foelen minder doelpunten. Tweintich minuten foar de ein kamen de Boys dochs wer op efterstân. Nick Hak skoarde mei in kreas skot de 3-2.

Harkemase Boys ferlear fjouwer fan de lêste seis wedstriden, mar in ferlies waard yn Veenendaal noch krekt foarkommen. Yn blessueretiid waard it noch 3-3 troch in eigen doelpunt fan DOVO.

Harkemase Boys hat no 24 punten en is tsiende yn de tredde divyzje.