Kultuerpriis De Gratama foar Freark Smink en Klaasje Postma

De Gratama is neamd nei de yn 2017 ferstoarne teäterman Rients Gratama en kaam der op inisjatyf fan de gemeente Smellingerlân en teäter De Lawei. De priis wurdt ien kear yn de trije jier takend oan in persoan of ynstânsje dy't him bûtengewoan fertsjinstlik makke hat op kultuer-maatskiplik mêd yn of foar Fryslân.

De priis wurdt dit jier foar it earst útrikt oan twa minsken. Neffens de sjuery hawwe Freark Smink en Klaasje Postma yn 'e rin fan de jierren in grut publyk oan har bûn, mei troch it grut tal stikken dat se spilen yn de Fryske taal. Dy stikken giene oer werkenbere ûnderwerpen, mei each foar de Fryske kultuer en histoarje.