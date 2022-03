Opfongen flechtlingen by Maritieme Academie yn Harns nei skoalle en op taalles

Mar de dagen fan útsliepe en bykomme binne hast foarby. Direkteur Arjen Mintjes fan de Maritieme Academie wol dat de bern nei skoalle geane en dat ek de folwoeksenen oan 'e slach geane mei harren yntegraasje.

De 14-jierrige Dimitri is flechte út Odessa, lykas Harns in havenstêd. Hy rûn de earste jûn fuort nei de haven, om de ûndergeande sinne te sjen. "Ik wie fernuvere oer it lânskip, de see en de natuer. Dit ha ik yn Odessa noch nea sjoen."

Oan de oare kant fan de tafel sit Oksana. Sy is mem fan tsien bern en de earste flechtling dy't by de Maritieme Academie oankaam. Oksana en de bern begjinne te wennen oan it libben yn Harns. "Ik bin bliid dat myn bern hjir feilich binne. Se binne sels al wat befreone mei Nederlânske bern."