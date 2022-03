Friezen by lanlike stakingsdei jeugdsoarch: "Dit kin echt net mear"

De lêste jierren hat it Ryk in soad ferantwurdlikheden by de gemeenten dellein, mar dy kinne dat net oan, tinkt Offinga. De problemen wurde hieltyd grutter. "It is allegear maatwurk, want elk minske is oars. Mar dat is troch de jildpine hieltyd minder yn it each. Wat wy sjogge is dat bern somtiden te lichte soarch krije en dêrmei fierder it djippe yn gean. Dat soarget derfoar dat de soarch djoerder wurdt. Somtiden krije bern ek fierstente swiere soarch. Dat is in knal dy't sy ek net mear te boppe komme."

Steatssekretaris Paul Blokhuis stelde jild beskikber foar de jeugdsoarch, mar dat ha gemeenten net foar jeugdhelp brûkt, seit Offinga. "Dy 1,3 miljard fan Blokhuis binne nei de gemeente ta gien en in hiel soad gemeenten moatte tekoarten oanfolje. Dat jild wie net fêstset op jeugdsoarch en dus wurdt dat dan earne oars foar brûkt. Dan ha je neat."