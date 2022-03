MCL set sikehûsgebou yn Harns te keap, soarch ferdwynt foar in part

Der wurdt no sjoen hokker behannelingen noch al plakfine kinne yn Harns. Guon behannelingen wurde konsintrearre yn Ljouwert. It giet dan om soarch dêr't yn Harns net genôch fraach nei is, mar dêr't al djoere apparatuer foar nedich is. De kosten foar it ûnderhâld binne te heech en kinne net mear út. Dat jildt ek foar in polyklinyske operaasjekeamer.

"Dat is maatschappelijk niet uit te leggen", seit wurdfierder Gerard Akkerman. "Het gaat om gemeenschapsgeld en daar moeten wij rekenschap over afleggen." Der wurdt no ûndersocht hokker medysk spesjalistyske soarch behâlden wurde kin foar Harns. It is dan ek perfoarst net de bedoeling út Harns fuort te gean. "Nee, zeker niet. We blijven, alleen willen we kleiner."