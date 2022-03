Dwight Lodeweges: "Heeft ook wel wat om je oude cluppie uit de brand te helpen"

Jo binne op in hiel ferfelende wize by Cambuur fuortgien, spilet dat noch in rol?

"Nee hoor. Ik heb al vaker gezegd dat dat jaar dat ik bij Cambuur heb gewerkt één van de mooiste was uit mijn carrière. Mijn broers kwamen toen ook wel bij Cambuur en die vinden dat ook. Mooi voetbal en een fantastisch publiek, dat zorgde voor een geweldige sfeer in het stadion. Dat was echt een geweldige tijd."