Lêste kontrakten foar nij Cambuurstadion tekene: "Op naar gouden toekomst"

Boubedriuw Van Wijnen, de gemeente Ljouwert, ROC Friese Poort en SC Cambuur tekenen de lêste kontrakten tiisdeitemiddei op it plak dêr't it nije stadion yn Ljouwert komme moat.

"Dit is wederom goed nieuws en een belangrijke volgende stap in het proces", seit algemien direkteur Ard de Graaf fan Cambuur. "We zijn aan het aftellen en kunnen niet wachten om straks samen met ROC Friese Poort het nieuwe Cambuurstadion te betrekken. Op naar een gouden toekomst!" It opliedingssintrum sil yn it nije stadion 7.500 kante meter hiere foar in skoalgebou.