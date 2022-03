Grize dunen op Flylân wersteld: sân kin wer frij it eilân opstowe

Grize dunen komme hast allinnich op de Waadeilannen foar. It binne de dunen dy't mear oan de binnenkant fan it eilân lizze, seit Annemieke op 't Hof fan Staatsbosbeheer. De wite dunen lizze oan de seekant en binne mear begroeid mei gers.

Foar de grize dunen is it wichtich dat se iepenbliuwe, sa seit Annemieke op 't Hof fan Staatsbosbeheer. Dêrom ha se no de boppeste laach fan de dunen fuorthelle. "Er is 'geplagd', dat betekent dat er een stuk van de bovenkant van de grond weggegraven is, zodat er open zand is", fertelt Op 't Hof.

It doel fan de 'reset' fan it gebiet is dat it sân aansten fan it strân ôf wer de dunen ynwaaie kin. "Dat is belangrijk voor specifieke plantensoorten en diersoorten, zoals de zandhagedissen, duinviooltjes, buntgras, korstmossen. Die leven op een stuk zand."

Feiliger

Ferskate ynstânsjes giene oan de slach mei 'onthelmen', it fuortheljen fan helmgers, en mei 'grizzelen', it ferwiderjen fan woartels. It wurk moat it eilân ek better beskermje tsjin de see. Op 't Hof: "Stel je voor dat je op het strand van zand een muurtje bouwt, en je bouwt het smal en hoog, dan is het minder veilig voor het water dan een laag en breed muurtje." Dy ferliking jildt ek foar de dunen.