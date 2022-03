Sealfuotbalfroulju Drachtster Boys ferlitte earedivyzje: "Met pijn in het hart"

Om't ferskate froulju ophâlde, faak troch privee-omstannichheden, kin de klup nei eigen sizzen gjin earedivyzjeweardich team ynskriuwe.

Sûnt de start fan de earedivyzje foar froulju yn 2011 wie Drachtster Boys der al by. It hichtepunt foar de klup wie it lânskampioenskip en de bekerwinst yn 2017.

De spylsters dy't wol by de klup bliuwe komme takom seizoen út yn de Noardlike Haadklasse. Drachtster Boys slút net út dat it op termyn wol wer weromkomt yn de earedivyzje.