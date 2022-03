Cambuur leit talint Jhondly van der Meer langer fêst

Van der Meer makke foarich seizoen syn debút yn it earste alvetal fan Cambuur. Dêrfoar hie hy de jeugdoplieding fan de Ljouwerters trochrûn. Dit seizoen hat de ferdigener tsien kompetysjewedstriden meispile, wêrfan trije kear yn de basis.



It kontrakt fan Van der Meer rûn noch in jier troch, mar de klup sjocht takomst yn him en hat it mei noch in jier ferlinge.



Van der Meer is berne op Haïty en op syn sechde nei Ljouwert kaam. Hy is ek ynternasjonal fan Haïty. Folgjende wike spilet er dêrmei in ynterlân tsjin Gûatamala.