Fryslân iennige provinsje mei groei yn tal merkkreamen

Yn eltse provinsje wie sprake fan in delgong, útsein yn Fryslân. Hoe't dat kin is net dúdlik. Yn Grinslân naam it tal merkkreamen bygelyks ôf fan 779 nei 696.



Njonken corona binne miljeuregels in reden om op te hâlden. Dêrtroch moatte in soad merk-ûndernimmers ynvestearje yn nije, skjinnere bestel- en frachtweinen. Dat soe ek in reden wêze kinne om de merkkream fuort te dwaan.