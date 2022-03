Skylger aaisiker Klijn foar tsiende kear de earste: "Er is wel concurrentie, hoor"

It is al tsiende kear dat Klijn it earste aai fynt op it Waadeilân, mar dat is neffens him net om't er de iennige is dy't siket. "Nee, dat valt wel mee. We hebben wel redelijke concurrentie hoor. We zoeken toch wel met een man of tien voor het eerste eitje."

Klijn siket oer it hiele eilân. "Maar op een gegeven moment moet je een keus maken. Je kan natuurlijk niet over het hele eiland blijven vliegen voor dat eerste eitje, want dan wordt het helemaal niks."

Folgjend jier wer

De konkurrinten dy't hopen dat Klijn nei tsien kear wol genôch hân hat, komme fan in kâlde merke thús. "Als je zoals gister zo dichtbij bent om het eerste ei van Friesland te vinden. Dan heb je zoiets van: het zit er wel een keer in. Dat is wel de motivatie om daar op in te zetten."