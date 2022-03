Wêr wurde Oekraynske flechtlingen opfongen yn dyn gemeente? Sjoch it hjir

De gemeente Opsterlân hat bekend makke dat der plak is foar hûndert flechtlingen. De helte wurdt opfongen yn leechsteande gebouwen en de oare helte wurdt by minsken thús ûnderbrocht. Opsterlân is de iennichste gemeente dy't de gearwurking siket mei de partikuliere opfang.

"We merken dat er veel bereidwilligheid is om mensen te helpen", seit boargemaster Ellen van Selm. "We hebben in Opsterland geen grote gebouwen beschikbaar. Wat er wel was, is zelfstandige woonruimte en daar kunnen mensen gelijk in. Dat was niet één of twee huisjes. Er waren vrij veel mensen die dat beschikbaar wilden stellen voor vluchtelingen."

Grut hert en hûs

Foardat der flechtlingen by minsken thús komme kinne, wurdt earst mei de gastfamyljes belle oer de omstannichheden. Ek wurdt frege oft minsken harren realisearje wat de opfang betsjutte sil.

"Er zijn heel veel mensen met een groot hart en een groot huis in Nederland. Maar het is niet gezegd dat je dat weken vol kunt houden", seit Van Selm.