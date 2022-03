Rutger (21) ferwurket ferlies fan heit en mem troch film te meitsjen

Wannear hast betocht om hjir in film fan te meitsjen?

"Al vrij snel. Ik studeer nu drie jaar op deze kunstacademie in Breda. In januari 2021 had ik nog een documentaire gemaakt over mijn ouders en corona. Toen gebeurde dit en bedacht ik dat ik daar ook wel iets mee wilde doen. Niet wetende dat het zo'n fictiefilm zou worden.

Op een gegeven moment was ik op stage, toen hadden we het erover en dacht ik: hm, ik kan hier ook een fictiefilm over maken. Toen is het idee begonnen, zijn we gaan schrijven en nu gaan we bijna opnemen. Dat is spannend."

En do bist in crowdfundingaksje begûn om de film betelje te kinnen, hoe giet dat?

"Echt waanzinnig goed. We zijn 1 maart live gegaan met de crowdfunding en op 7 maart gingen we al over de 100% van ons streefbedrag heen, dat is waanzinnig. Het is ook overweldigend dat mensen vinden dat dit verhaal verteld moet worden, dat er zoveel vertrouwen is.

Het doel van de crowdfunding was om 7.000 euro op te halen, maar daar zijn we al ruim overheen. Nu hebben we een nieuw doel gesteld, om 10.500 euro te halen. Dat extra geld gaat dan naar de aankleding van de set, montage, geluidsbewerking en muziek voor de film."