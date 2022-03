Iepenloftbad Wettervlecke yn noed oer hege gasprizen: "In grutte domper"

"Wy meitsje ús wol wat soargen mei dy gigantyske gasprizen", seit Bonne Helfrich, sjef badmaster by Wettervlecke. "Us swimbad wurdt op gas en stroom ferwaarme. Dêrmei komme wy foar ekstra kosten: dit jier komme wy nei alle gedachten dochs al gau in 30.000 euro heger út as oars. Dat is in grutte domper."

Wettervlecke hat grutte plannen om it swimbad sûnder gas draaie te litten. Ferduorsumje is op koarte termyn lykwols net in oplossing. "Dat is net samar dien. Je moatte dêr goed oer neitinke en by tal fan bedriuwen del. It soe mei waarmtepompen, sinne-enerzjy en akku's kinne. Wy moatte allegearre heakken en eagen oerwinne, mar wy moatte it wol dwaan."