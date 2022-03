Earste stimdei net sûnder problemen: frijwilligers belje op it lêste stuit ôf

Yn Fryslân meie sa'n 525.500 minsken nei de stimbus. Krekt as by de Twadde Keamerferkiezingen fan in jier lyn binne der trije stimdagen. Moandei en tiisdei binne yn elke gemeente in pear stimburo's iepen.

"Dat is toch om de mensen nog wat te verspreiden", seit Kick Mulder, it haad fan in stimburo yn Surhústerfean. "En de verwachting is dat daardoor ook de totale opkomst hoger zal liggen dan vier dagen geleden."

Tusken de 2 en 4 prosint fan de stimrjochtigen yn alle gemeenten hat moandei syn stim útbrocht.

Noch wol coronaproblemen

De earste stimdei kaam net probleemleas op gong, seach ferslachjouwer Mats Gies. "Der wienen wat minsken dy't by stimburo's stienen dy't hjoed noch ticht binne. En yn in soad gemeenten belje frijwilligers op it lêste stuit ôf, omdat se mei in coronabesmetting yn karantêne sitte."

Dêr is wol oer neitocht, mar de problemen binne net altyd maklik te ferhelpen. "Der is yn de measte gefallen wol in reservelist mei ferfangers. Mar omdat de ferkiezingen no oer trije dagen ferspraat wurde, kin dat tiisdei of woansdei noch wol foar problemen soargje."