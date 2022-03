Oekraïners goed te sprekken oer opfang yn Hotel Appelskea

"Ik heb het natuurlijk overlegd met mijn medewerkers, maar ik hoefde er niet eens zo heel lang over na te denken." Yn lytse groepkes komme de Oekraynske flechtlingen no binnen. Yn it hotel is in meiwurkster fan de gemeente Eaststellingwerf oanwêzich foar it beäntwurdzjen fan fragen en it regeljen fan de nedige formaliteiten.

"Blij dat we deze opvang kunnen bieden"

Fyftjin fan de maksimaal 40 opfangplakken yn it hotel binne no yn gebrûk. "Moai hotel en aardige minsken", litte in pear fan de Oekraynske gasten út harsels wite.

Dat is ek it boadskip dat boargemaster Sandra Korthuis fan Eaststellingwerf te hearren krijt. De boargemaster komt graach nei it hotel om mei de flechtlingen yn 'e kunde te kommen. "Ze zijn hier veilig, hebben een goed bed en worden goed verzorgd. Ik ben heel blij dat we hier deze opvang kunnen bieden, dankzij de hoteleigenaar."