Doeksen praat mei Ryk oer mooglikheden foar djoerdere boatkaartsjes

De prizen fan in kaartsje foar de boat fan Harns nei Flylân en Skylge hoege no noch net omheech, seit direkteur Dirk Spoor fan Doeksen. Mar hy wol prate oer de mooglikheden dêrfoar, mochten de brânstofprizen te bot omheech gean.

As Doeksen de prizen tuskentroch omheech dwaan wol, kin dat allinnich yn oerlis mei de oerheid. "Der is noch gjin akút probleem", seit Spoor tsjin parseburo ANP. Faak geane de prizen yn de rin fan it jier ek wol wer omleech. "Oft dat no wer it gefal is, is ôfwachtsjen."

Prizen lng heger

Doeksen hat fiif skippen dy't op skipsdiesel farre. Dêrfoar is de brânstoffoarsjenning al regele en spilet de djoerdere ynkeap foarearst net. Mar twa nijere boaten farre op lng (liquid natural gas). It bedriuw fernimt dat dy prizen de lêste tiid wol bot tanaam binne.

Direkteur Spoor ferwachtet op termyn wol hegere prizen foar de boat. Dy wurde jierliks oanpast oan de ynflaasje en dy is de lêste tiid bot oprûn.