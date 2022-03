Ald-Hearrenfeantrainer Jan Everse: "Ik denk dat ze het gaan redden"

Yn it seizoen 2009/2010 waard Everse oansteld as trainer by sc Hearrenfean. It gie net goed mei de Feansters, want hy wie de tredde trainer dat seizoen. Uteinlik einige Hearrenfean dat seizoen as alfde.

Op fersyk fan de manlju fan de SportCast hat Everse sneon nei it duel tusken RKC Waalwijk en sc Hearrenfean sjoen. "Het was een lange zit", pûst Everse. "Ik heb tussendoor regelmatig wat te drinken ingeschonken. Het werd steeds meer en steeds sterker, want het was heel slecht."