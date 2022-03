Te min farske produkten by Ljouwerter voedselbank: "Benaud dat it ek net better wurdt"

"We hawwe in hiel soad hâldbere produkten, mar wy hawwe wol in drege tiid wat fleis en griente oanbelanget", seit bestjoerslid Geale de Haan. "Dat komt mar 'mondjesmaat' binnen. En ik bin benaud dat it de kommende tiid ek net better wurdt."

De Voedselbank is dêrom ynkoarten nei alle gedachten fan needs twongen ta it keapjen fan fleis. "Yn it ferline hawwe we donaasjes krigen en dy hawwe we dêrfoar yn de reserves set. As de need echt oan de man komt, dan kinne we dat brûke."

Ynflaasje

Dat tekoart komt krekt yn in tiid dat de ynflaasje heech is en it foar guon minsken dreger wurdt om rûn te kommen. De ferwachting is dan ek dat it tal klanten tanimme sil.