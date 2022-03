Sintrale opfanghal It Hearrenfean iepen foar flechtlingen

De flechtlingen wurde yn de sporthal registrearre. Troch in dokter wurdt sjoen oft se medyske help nedich hawwe. It is de bedoeling dat de flechtlingen mar koarte tiid yn de sporthal ferbliuwe en sa gau mooglik trochstjoerd wurde nei in oare lokaasje yn Fryslân, dêr't se langere tiid bliuwe kinne.

Omdat de flechtlingen net lang op It Hearrenfean bliuwe sille, is der gjin ferlet fan ekstra guod, lykas bêden, klean of boartersguod. Minsken dy't dochs helpe wolle, kinne op heerenveen.nl/oekraine sjen wat se dwaan kinne.

Ferskate lokaasjes

Ien fan de lokaasjes dy't al hielendal klear is foar it opheinen fan oarlochsflechtlingen, is de eardere jeugdherberch yn Grou. Dêr is romte foar sa'n 170 flechtlingen. De organisaasje siket noch wol frijwilligers dy't helpe kinne by it tolken en by aktiviteiten foar de flechtlingen.

Moandeitejûn is der yn hotel Oostergo in ynformaasjejûn foar Grousters en oaren oer de needopfang yn Grou.