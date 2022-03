Fûle brân leit wenhûs en skuorre yn 'e jiske yn Oerterp

Om 15.20 oere hinne krige de brânwacht melding fan de brân. Al gau waard der opskaald nei middelbrân. Ienheden út Oerterp, Beetstersweach, Drachten en Burgum binne oproppen om it fjoer te bestriden.

De skuorre stie efter it hûs. De brânwacht besocht de brân ûnder kontrôle te krijen troch it reidtek fan it wenhûs te slopen. Dochs gie it fjoer troch it hiele hûs hinne, meldt de brânwacht. Dy lit de brân no behearske útbrâne.

Stichting Salvage is ynskeakele om de bewenners by te stean by de ôfhanneling fan de skea.