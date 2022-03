Wietse Jan Dijkstra fynt earste ljipaai fan Fryslân: "Dêr dreamst fan"

Dijkstra wie net tafallich yn de Warkumerwaard. "Dêr sitte in hiel soad spantsjes. En it siet my al yn de holle: ik moast hjir even hinne."

Hy seach dat in ljip dêr drok dwaande wie, dus Dijkstra wist dat er derby wêze moast. "Ik seach earst ien aai lizzen, de oar lei wat djipper. It wie in frij iepen nêst, dat wie net sa dreech om te sjen. Mar dat der noch in twadde lei, dat wie in hiele ferrassing."

Letter as ôfrûne jierren

Ferline jier waard it earste ljipaai fan Fryslân op 6 maart fûn by de buorskip Spriens, ûnder Raard. De 39-jierrige Simon Spriensma fan Dokkum wie de fynder fan dat aai. Yn 2019 waard it earste ljipaai wol hiel betiid fûn: op 28 febrewaris al. Eduard van der Hoek trof it earste aai doe oan yn Vegelinsoard: nea earder waard in ljipaai sa betiid yn it jier fûn.

Earste lanlike aai al earder fûn

It earste ljipaai fan Nederlân is dit jier op 9 maart al fûn troch de 81-jierrige Tonny Rupert yn Hengevelde (Oerisel). It earste aai fan Nederlân is yn de ôfrûne tsien jier mar twa kear yn Fryslân fûn: yn 2012 yn Aldehaske en yn 2019 yn Vegelinsoard.