Wer 12 moannen sel easke tsjin Eanjumer dy't plysje mei bierfleske ferwûne

De man fan Eanjum bleau sizzen dat it gjin opsetsin wie: hy ferklearre bier oer de plysjeminsken sprinkelje te wollen en net mei it fleske smite te wollen. It fleske soe him út de hannen wei sketten wêze.

Ungeregeldheden

It barde yn de nacht fan 30 op 31 desimber, doe't der yn it doarp in soad ûngeregeldheden wiene. It begûn mei in fjoer oan de Mûnebuorren, mar úteinlik moast de ME der oan te pas komme om in grutte groep fan sa'n 150 jongelju útinoar te driuwen, sa't plysje en brânwacht der by koene. De boargemaster stelde sels in needferoardening yn.

Befel negearre

De doe 27-jierrige Eanjumer stie mei noch in pear minsken yn 'e tún. Der waard oproppen om nei binnen te gean en doe't dat net barde, waard in wapenstôk brûkt. De fertochte krige ek twa tikken, wêrnei't er it bierfleske smiet, sa ferklearret de plysjeman.

De plysjeman krige glês yn it gesicht. De plysje moast nei it sikehûs en hie ferskate brekken om it eachgat en de noas hinne. De plysje kin noch hieltyd net oan it wurk en hat noch in soad lêst fan it ynsidint.

De fertochte kaam yn 't earstoan fia it snelrjocht foar, mar gie yn heger berop. Dêr is no dus op 'e nij acht moannen sel en fjouwer moannen ûnder betingst easke.