Ferkiezingsbuorden D66 yn Drachten fernield, partij docht oanjefte

De 26-jierrige listlûker krige moandeitemoarn berjocht fan de fernielings, noch foardat de earste stimbussen iepen gongen. De partij tinkt dat it giet om in aksje fan in lyts groepke minsken dy't de lokale ferkiezingen hinderje wol.

"Wat ha wy mei komplotteoryen oer in wrâldwide 'great reset' te krijen?", freget Postma him ôf. "It is sa'n ûnsin, it giet hjir om de gemeenteried." Hy neamt de fernielingen 'kânsleas'.

De foarman fan it World Economic Forum, Klaus Schwab, stelde yn 2020 foar om de coronapandemy oan te gripen foar 'in werfoarming fan de wrâldekonomy'. Dêroer ûntstienen ferskate komplotteoryen.