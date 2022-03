Wytmarsum ferwachtet net in soad betide stimmers: "Mar wol royaal ynslein"

"Ik ferwachtsje dat der moandei noch net in soad komme, as ik ferline ferkiezingen weromhelje", seit Kevin van der Wal. Hy is foarsitter fan it stimburo op camping Mounewetter yn Wytmarsum.

Van der Wal is noch mar 29 jier en dochs is hy al jierren by de ferkiezingen belutsen. "Je kinne wat foar de mienskip betsjutte en ik fyn it wol gesellich mei al dy minsken dy't del komme. De polityk is sawiesa wol wichtich. Fan Wymbritseradiel út haw ik ea yn de advysrie foar jongelju sitten. Sadwaande bin ik hjir yn terjochte kaam."

Betiid stimme fanwege corona

Dat der ek op moandei en tiisdei stimd wurde mei, hat noch mei de coronakrisis te krijen. "De ferkiezingen falle noch hieltyd ûnder de 'Tijdelijke wet verkiezingen covid-19'", leit beliedsmeiwurker boargersaken Wim Hoekema fan de gemeente Súdwest-Fryslân út.

"Dat hâldt yn dat it Ryksregear besletten hat om noch hieltyd trije dagen stimmen mooglik te meitsjen", seit Hoekema. Op dy wize kinne de stimmers har ferspriede en is der romte foar kwetsbere minsken om in rêstiger stimmomint te kiezen.