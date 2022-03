Folgje de ferkiezingen by Omrop Fryslân: sa bliuwst op de hichte

Omrop Fryslân presintearret it programma Fryslân Kiest yn gearwurking mei de lokale omrop fan Ljouwert, LEO Middelsé. It programma set om 19.00 oere útein by Omrop Fryslân op de radio, op ynternet en op de kanalen fan LEO Middelsé.

Fan 21.00 oere ôf is it ek by Omrop Fryslân op tv te sjen. Fryslân Kiest duorret oant 01.00 oere

Yn it programma folgje wy it stimtellen, de earste tuskenútslaggen en de foarriedige einútslaggen, mei reaksjes en analyzen. It programma wurdt presintearre troch Jan Dirk de Haan en Andries Bakker.

Online liveblog en útslaggen

De hiele jûn en nacht is it lêste nijs online te folgjen fia de Omrop Fryslân-app en op ús webside www.omropfryslan.nl. Dêr binne ek de meast resinte útslaggen foar eltse gemeente te finen op in ynteraktive kaart.

Op ferkiezingsdei en -nacht en op de dei nei de ferkiezingen hâlde wy in liveblog by, mei alle lêste updates.

Live-updates op lokaasje

Alle oeren skeakelje wy yn Fryslân Kiest live oer nei ferskate gemeentehuzen yn Fryslân. Dêr binne ferslachjouwers fan Omrop Fryslân en de gearwurkjende lokale omroppen LEO Middelsé en RTV NOF. Sy hâlde ús op de hichte oer de lêste stân fan saken.