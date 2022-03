Ek Groenewoud kin nei Jumbo-Visma, Anema moediget oan op petear te gean

Oft it ek echt ta in oerstap komt, is ôfwachtsjen. Groenewoud sil yn petear mei coach Jac Orie fan Jumbo-Visma. Wis is dat se Anema en har ploech fan no net samar ynruilet. "Ik bin by Jillert begûn, dat befalt my goed. En dat programma past ek goed by my."

Maratons

Dat it har sa goed past, komt mei trochdat se njonken de langebaan ek maratons ride mei. "Dêrom sit ik hjir ek goed op myn plak. Ik wit net hoe't dat dêr is. Ik ha gjin flau idee hoe't se wurkje."

Neist fakânsje fiere sil Groenewoud har de kommende wiken dus ek dwaande hâlde moatte mei de kontraktbesprekkings. Al is se dêr, lykas altyd, hiel nochter ûnder. "Ik meitsje my der net hiel drok om. Ik sjoch wol hoe't it komt. Earst de petearen mar ôfwachtsje."