Yn 2013 wie Sporre fiif moannen ynterim-direkteur by Hearrenfean. Hy krige de taak de klup nei in bestjoerskrisis sa gau mooglik wer op de rails te setten.

Sporre is benammen bekend as earefoarsitter fan PEC Zwolle. Hy stie dêr fan 1989 oant 1998 oan it roer.