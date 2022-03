Aris boekt deeglike oerwinning op Apollo Amsterdam

Aris begûn fantastysk oan de wedstriid. De Ljouwerters rûnen út nei 16-6 healwei it earste kwart. Nei in time-out kaam Apollo wol werom. De marzje oan de ein fan it kwart wie ien punt yn it foardiel fan Aris (16-15).

Heft yn hannen

Yn it twadde kwart naam Aris it heft wer yn hannen. De Ljouwerters sloegen in gat en dizze kear kaam Apollo net werom. By it skoft wie it 36-30.

Nei it skoft like Aris de wedstriid te beslissen. Oan de ein fan it tredde kwart wie it 63-55, mar yn it fjirde kwart kamen de Amsterdammers dochs wer gefaarlik tichteby. Op in bepaald stuit wie it ferskil noch mar trije punten.

De Ljouwerters koenen it momentum lykwols omdraaie. Aris rûn úteinlik út nei 79-62. Topskoarer oan de side fan Aris wie José Maconda mei 22 punten.