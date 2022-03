Keunstners byinoar foar Oekraïne: "De wapens swije litte mei dichtrigels"

Ien fan de dielnimmers wie dichteres Carla van der Zwaag. Sy die har foardracht yn blau-giele klean, de kleuren fan Oekraïne. Van der Zwaag seit dat se bot rekke is troch de oarloch. "Frede en sûnens is wat elkenien winsket. Dat is der no net. Al dy minsken moatte flechtsje en wy binne machteleas. Dat we fan corona no ynienen hjiryn telâne kommen binne, dat Poetin dit docht, is ferskriklik."

Net allinne Oekraïne

Se hopet dat har dichtrigels helpe de wapens ta swijen te bringen en dat net allinne de minsken yn de Oekraïne holpen wurde, mar elkenien yn need. "Der binne safolle oare flechtlingen dêr't we net nei omsjogge. Dat giet my oan it hert."