Grutte politike ferskillen oer effektive ôffalskieding

Abel Reitsma (CDA-Ljouwert) neamde dit punt as ien fan de saken dêr't echt wat yn te kiezen falt foar de gemeenteriedsferkiezingen fan kommende wike. Yn Ljouwert is de ynfiering fan it saneamde DIFTAR-systeem al in jier útsteld en it CDA wol der eins hielendal net mear oan begjinne.

Yn it DIFTAR-systeem betelje húshâldings de gewicht dat se oan restôffal oanbiede. Dat liket in moai systeem: wa't minder ôffal produsearret betellet ek minder, dus 'de vervuiler betaalt'.

Neffens Reitsma is dat lykwols allinnich op papier sa. Hy neamt oare grutte stêden mei in soad heechbou, studinten en minima as foarbyld fan plakken dêr't it systeem mislearre is. "Daar gaan de kosten voor de huishoudingen alleen maar omhoog. Besparen lukt past als je onder een vastgesteld streefgewicht zit, maar dat wordt in praktijk door grote groepen vaak niet gehaald. Bovendien kost het die steden vaak miljoenen om de toename aan zwerfvuil aan te pakken."

Sukses

Jaap van Veen (VVD-Hearrenfean) is krekt in grut foarstanner fan dit systeem. "Wij hebben het DIFTAR-plussysteem bij ons ingevoerd en het is echt een succes. We zijn zelfs koploper in afvalscheiding in Fryslân. We hebben het laagste aantal restafval per huishouding."

"Dat het werkt, is eigenlijk ook logisch, kijk maar naar je eigen gezin. Als het je lukt om met name de zware onderdelen uit het afval goed te scheiden, bied je minder restafval aan. Al die andere afvalstromen worden bij ons gratis ingezameld en dat is een geweldige stimulans. Een toename van het zwerfaval zien we evenmin, dus zijn we erg enthousiast omdat het werkt", seit Van Veen.

Diskusje yn Súdwest noch net begûn

Mirjam Bakker (D66-Súdwest-Fryslân) sit dêr noch wat tusken yn. "Bij ons moet die discussie nog beginnen. We gaan er de komende tijd wel met de inwoners over in gesprek. Uiteraard willen we naar minder afval en dat begint met bewustwording bij de mensen zelf."

Bakker hat dus noch gjin stânpunt ynnommen. "Als je die doelen beter met een financiële prikkel kunt halen, lijkt dat handig, maar de andere argumenten snap ik ook. Wij zijn er dus nog niet uit en willen het ook zorgvuldig bekijken en bespreken, omdat je het maar één keer kunt invoeren, dan moet het meteen goed."