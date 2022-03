Sulver foar Groenewoud, brûns foar Bergsma by massastart

Groenewoud foarme in tandem mei Irene Schouten. In pear rûntsjes foar de ein sette de Hallumse oan. Tegearre mei Schouten krige se in gatsje. Schouten kaam as earste oer de einstreek, folge troch Groenewoud. Francesca Lollobrigida waard tredde en pakte dêrmei de oerwinning yn it klassemint. Dêryn waard Groenewoud fjirde.

By de manlju gie de oerwinning nei de Belch Bart Swings. Hy wie folle sterker as de konkurrinsje. Jorrit Bergsma waard yn it spoar fan Swings tredde. Trije rûntsjes foar de ein fan de race besocht Bergsma wol fuort te kommen by de oaren, mar it gatsje wie net grut genôch. Bergsma is yn it einklassemint fiifde wurden.

Femke Kok fjirde

Femke Kok is op de 500 meter fjirde wurden. De 21-jierrige Kok finishste yn in tiid fan 37,65 sekonden. Dêrmei miste se it poadium op sân hûndertsten. Yn it wrâldbekerklassemint oer it hiele seizoen einiget Kok ek as fjirde.