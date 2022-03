Letitia de Jong hâldt op mei reedriden: "It is klear"

De lêste jierren wurdt de Feanwâldster reedrydster pleage troch blessueres. Har skouder fleach meardere kearen út 'e kom en oardel jier lyn ûntstie der in slymbeursûntstekking by de heup, dêr't se hast in jier mei wraksele hat.

Dat hat der mei foar soarge dat De Jong ophâldt. "It is klear. Ik ha moaie tiden hân, mar it slagget my net mear werom te kommen op it nivo dêr't ik graach op aktearje wol", fertelt se.