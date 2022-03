HEA! 20 jier, Floris en syn pappegaai

As jonge knaap giet Floris geregeld mei Elmo op it stjoer te fytsen troch it doarp. Dêr makket hy ek vlogjes fan. Mar yntusken binne de ynteresses fan Floris wat feroare. De pappegaai krijt noch geregeld frisse lucht, mar net mear op de fyts. En Floris hat no syn sinnen set op in karriêre as ferkeaper fan boaten.