Fries yn Lviv efkes werom yn Fryslân om famylje te sjen

Neffens Nammensma wie it gjin probleem de grins mei Poalen oer te kommen. De reden fan syn weromkommen wiene dus net de oprinnende oarlochsspanningen yn it gebiet. It is syn doel om oer in wike werom te gean nei syn wenplak yn Oekraïne. Oft dat wol trochgean kin, is net dúdlik.

Yn de nacht fan sneon op snein waard in militêr fleanfjild op 130 kilometer fan Lviv bombardearre. Dêr soene 35 minsken by omkaam wêze en 135 persoanen ferwûne rekke.