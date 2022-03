Eksposyje 'Powergirls' moat diskusje oer kânsengelykheid yn gong sette

"Do kinst krêftich wêze op ferskillende wizen. Ik tink dat powergirl foaral betsjut datst net bang bist om saken oan te gripen", leit Westra út. "Se binne hiel soarchsum, enerzjyk of hiel sportyf."

Tegearre mei Randolph Algera skildere se de famkes Skye, Live en Esra. Westra makke de portretten en Algera fersoarge de eftergrûn en setting.

"It binne hiel ferskilende famkes. Elts hat syn eigen krêft en dêrom moatte wy dizze famkes seker yn de gaten hâlde. Want oer tsien of tweintich jier krije sy miskien wol de toutsjes yn hannen." Dat fynt Algera ek útdaagjend. "Het lijkt me heel interessant om over tien jaar weer te zien hoe ze zich ontwikkeld hebben en ik ben benieuwd of wij dat als kunstschilders nu al kunnen zien."

Tigerbeskermer Esra

Powergirl Esra is ôfbylde mei in tiger en in hin. "Kippie is mijn huisdier, hij is heel lief", leit Esra út. "En ik hou heel erg van katachtigen. Tijgers zijn sterke en gevaarlijke dieren en dat past wel bij mij."

Liv soe wolris in powergirl wêze kinne om't se hiel sportyf is. Se sit op karate en turnjen. Op wintersport fynt se it ek moai om spannende dingen te dwaan. Letter wol se miskien wol makeler wurde. "Dan kan ik de baas spelen."

Wêrom't Skye in powergirl is, wit se sels eins net. Har heit, dy't trije dochters hat, seit dat powergirl net allinnich hoecht te besjutten datst fysyk of mentaal sterk bist, mar ek datst soarchsum bist of datst each hast foar dyn neiste.