Antoinette de Jong útskeakele fanwege corona

Snein soe De Jong meidwaan oan de 3000 meter. Mar sneontejûn kaam út in test dat se it coronafirus skipe hat.

De Jong baalt derfan dat se no útskeakele is. Se hat noch nea ôfsizze moatten foar in wedstriid. De lêste moannen hat se der alles oan dien om frij te bliuwen fan corona. Se fynt it dreech te akseptearjen dat it seizoen foar har no foarby is.